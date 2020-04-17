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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Почаевской лавре: заболели пятеро хористов и трое священников

Коронавирус в Почаевской лавре: заболели пятеро хористов и трое священников


фото: reuters
На Тернопольщине коронавирус обнаружен у троих священников и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к Свято-Успенской Почаевской лавре

Об этом сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, передает Укринформ .

"У троих священнослужителей Московского патриархата УПЦ и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к богослужениям в Почаевской лавре, выявлено коронавирус. Подчеркиваю, эти лица проживают в разных населенных пунктах Тернопольской области, осуществляют церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их проживания у них и был обнаружен коронавирус ", - сообщила Чайчук.

Чайчук отметила, что диагностировать состояние здоровья насельников лавры пока не удается по субъективным причинам. Сегодня, 17 апреля, должны быть готовы списки монахов и насельников лавры для проверки состояния их здоровья.

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