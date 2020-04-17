В Киевской духовной академии УПЦ МП на коронавирус заболели трое преподавателей и 16 студентов
Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.
"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус", - говорится в сообщении.
У этих людей брали анализы 14 апреля. Сейчас все они находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.
Также в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля, но результаты этого исследования еще неизвестны.
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