В Почаевской лавре опровергли смерть монаха от COVID-19
14 апреля, 2020, 10:37
В Свято-Успенской Почаевской лавре отрицали распространенную СМИ накануне информацию о том, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).
По данным СМИ, от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве.
В обнародованном во вторник на сайте Почаевской лавры сообщении отмечается, что указанные сообщения не соответствуют действительности: "Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было", а СМИ попросили "не распространять слухи".
- Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что от COVID-19 умер 40-летний монах Почаевской лавры на Тернопольщине.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-