 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Почаевской лавре опровергли смерть монаха от COVID-19

В Почаевской лавре опровергли смерть монаха от COVID-19

В Свято-Успенской Почаевской лавре отрицали распространенную СМИ накануне информацию о том, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).

По данным СМИ, от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве.

В обнародованном во вторник на сайте Почаевской лавры сообщении отмечается, что указанные сообщения не соответствуют действительности: "Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было", а СМИ попросили "не распространять слухи".

  • Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что от COVID-19 умер 40-летний монах Почаевской лавры на Тернопольщине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать