В Почаевской лавре опровергли смерть монаха от COVID-19

14 апреля, 2020, 10:37

В Свято-Успенской Почаевской лавре отрицали распространенную СМИ накануне информацию о том, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).

По данным СМИ, от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве.

В обнародованном во вторник на сайте Почаевской лавры сообщении отмечается, что указанные сообщения не соответствуют действительности: "Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было", а СМИ попросили "не распространять слухи".