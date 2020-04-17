Австрия собирается открыть музеи с середины мая

17 апреля, 2020, 17:26

В рамках пошагового ослабления карантина в Австрии музеи и некоторые другие культурные заведения смогут возобновить работу с середины мая

Об этом сообщает издание Kurier со ссылкой на вице-канцлера Австрии Вернера Коглер.

Конкретная дата открытия еще не определена. В то же время, большие массовые мероприятия, такие как фестивали, будут оставаться запрещенными до 31 августа.

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"Речь идет о городских фестивалях и музыкальных фестивалях, где люди находятся близко друг к другу", - сказал Коглер.

Дополнительные решения о событиях с участием большого количества людей объявят только в середине мая. Речь идет о том, какие события могут произойти.

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Организаторы должны будут продемонстрировать, что смогут управлять потоками посетителей, например, на входе, чтобы не было толп. Кроме того, необходимо соблюдать очень строгие правила, как 20 квадратных метров на каждое место для посетителей.