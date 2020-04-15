Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина
Как сообщает DW , в стране возобновили работу ясли, детские сады и школы для учеников с первого по пятый класс включительно.
Для этих учреждений были разработаны новые правила безопасности, в том числе по соблюдению дистанции. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.
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Дания, своевременно введя ограничительные меры, смогла добиться сокращения зараженных коронавируса ежедневно.
Уменьшается и количество больных COVID-19 в больницах и реаниамациях страны.
В Дании зафиксировано 6706 случаев заражения коронавируса, 299 человек скончались.
В Италии с 14 апреля разрешено начать работу некоторых магазинов и предприятиям.
В Испании разрешили возобновить работу предприятиям "некритических" сфер, таких как промышленность и строительство.
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