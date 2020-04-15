В Австрии фермер закрыл на карантин 15 работников из Украины

15 апреля, 2020, 17:48

В Австрии владелец фермерского предприятия по переработке овощей закрыл 15 работников из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом

Данная информация сначала появилась в австрийских СМИ, а затем ее подтвердила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, передает Укринформ .

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были" закрыты на карантин ", как он выразился," нечестным фермером ", - сказала консул.

По ее словам, украинцы за помощью в посольство не обращались.

Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы принял решение временно закрыть в помещениях 15 сезонных рабочих из Украины. Мужчина считал, что украинцы могли быть инфицированы коронавирусом, а поэтому была угроза заражения для других рабочих.

Согласно информации, предоставленной Экер, 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, а все остальные трое выступили против и написали соответствующую жалобу на фермера.

В результате к ситуации подключилась земельная служба по защите прав рабочих.

Сейчас делом занимаются австрийские компетентные органы. Прокуратура Линца проводит расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

Консул добавила, что они продолжат мониторить ситуацию.

"Она находится на контроле австрийских компетентных органов. Директор рабочей палаты Верхней Австрии сообщил, что обязательно свяжется с нами, если надо будет помощь от посольства Украины", - сказала она.

По данным СМИ, ранее это фермерское предприятие попадало в поле зрения инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени - рабочим приходилось работать до 72 часов в неделю.

По состоянию на среду, 15 апреля в Австрии обнаружили более 14 тыс. случаев коронавируса. Среди них 393 летальных.