В Испании назвали новое проявление коронавируса у детей

16 апреля, 2020, 11:13

Язвы на коже ступней и пальцев ног у детей могут быть признаком коронавируса COVID-19, считают испанские ортопеды

Об этом сообщается на официальном сайте Генерального совета ортопедических колледжей Испании, передают "Буквы".

Совет колледжей ортопедов объявил, что будет регистрировать подобные проявления для дальнейших научных исследований. Ортопеды утверждают, что эти симптомы чаще проявляются именно у пациентов с COVID-19.

Читайте также: Что нужно знать о коронавирусе. В свободный доступ выложен справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей

Впечатления похожи на следы от ветряной оспы или кори, обычно появляются вокруг пальцев ног и заживают, не оставляя следов на коже.

Подобные многочисленные случаи наблюдаются и в других странах: Италии, Франции, Испании.

Отметим, что в связи с короткими сроками эти научные доказательства еще не могут использоваться.

Читайте также: До 70% инфицированных коронавирусом могут не иметь симптомов, - сингапурские ученые

Однако в Совете ортопедов призвали медицинский персонал быть бдительными и обращать внимание на подобные признаки, которые, вероятно, помогут определить инфекцию на зачаточной стадии.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine