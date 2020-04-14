До 70% инфицированных коронавирусом могут не иметь симптомов, - сингапурские ученые

14 апреля, 2020, 18:14

Сингапурские ученые заявили, что 55-70% людей, инфицированных коронавирусом, не имеют симптомов болезни

Об этом сообщил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син, передает Straits Times .

Сообщается, что исследования, проведенные в США, Китае и Италии, показывают, что инфицированные, не имеющие симптомов, могут еще в течение четырех недель передавать вирус.

Также Син отметил, что сложность лечения коронавируса усиливает то, что болезнь на начальном уровне проявляет себя как безвредная, с легкими симптомами, из-за чего больные продолжают рутинные действия, тем самым продолжая инфицировать других людей. Кроме того, COVID-19 могут заразиться абсолютно все.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможном рецидиве заболевания коронавирусом. Отмечается, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.