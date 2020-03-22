Что нужно знать о коронавирусе. В свободный доступ выложен справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей

22 марта, 2020, 13:34

Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян

Об этом на своей странице сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.

"Во время борьбы с эпидемией очень важно, чтобы и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что представляет собой вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.

Читайте также: Умершая от коронавируса 56-летняя франковчанка работала на заводе по переработке яиц. На предприятии говорят, что с продуктами она не контактировала

Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По этой ссылке , каждый может загрузить 69-страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но я считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - добавил он.

Справочник доступен на русском языке.

Читайте также: Возил туристов в Австрию и скрывал, что болен коронавирусом. В Житомире открыто производство против турагента