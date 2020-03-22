Что нужно знать о коронавирусе. В свободный доступ выложен справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей
Об этом на своей странице сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.
"Во время борьбы с эпидемией очень важно, чтобы и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что представляет собой вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.
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Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.
По этой ссылке , каждый может загрузить 69-страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.
"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но я считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - добавил он.
Справочник доступен на русском языке.
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