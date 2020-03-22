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Espreso.tvОбществоЧто нужно знать о коронавирусе. В свободный доступ выложен справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей

Что нужно знать о коронавирусе. В свободный доступ выложен справочник по лечению Covid-19 от китайских врачей

Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян

Об этом на своей странице сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.

"Во время борьбы с эпидемией очень важно, чтобы и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что представляет собой вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.

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Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По этой ссылке , каждый может загрузить 69-страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но я считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - добавил он.

Справочник доступен на русском языке.

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  • Согласно официальной информации на утро воскресенья, 22 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По-прежнему, больше всего таких - на Буковине.
  • Напомним, 22-23 марта украинские медики получат достаточное количество тестов, а это, по мнению экспертов, сразу может скачкообразно отразиться на статистике .
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что выступает за усиление ограничений и "тотальный полный карантин" .
  • По сообщениям СМИ, 24 марта Верховная Рада может объявить в Украине чрезвычайное положение . Соответственно, перед этим должен собраться СНБО.
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