Лукашенко: в Беларуси никто не умер от коронавируса - только от хронических болезней

13 апреля, 2020, 15:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию "психозом" и заявил, что от коронавируса в стране не умер ни один человек

По словам Лукашенко, в Беларуси и в мире разворачивается "целый психоз" из-за коронавируса, и все совершенно "забыли о других болезнях", сообщает БелТА .

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были ... Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус ", - сказал Лукашенко.

Читайте также: В Минске объявили о масштабных ограничения из-за коронавируса

Согласно официальной статистике, по состоянию на 13 апреля в стране зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. От осложнений умерли 29 человек.

Ранее издание belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных как минимум в четыре раза.

Источники назвали ситуацию с коронавирусом в стране "катастрофической", с каждым днем заболевает все больше врачей.