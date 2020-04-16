Террористы "ДНР" заявили, что привезли пленных на место обмена
16 апреля, 2020, 08:36
Представители российско-террористической организации "ДНР" заявили, что привезли заложников на КПП "Горловка" для проведения обмена
Об этом сообщают медиаресурсы террористов.
Террористы отметили, что процесс обмена должен был начаться в 8:00 и они снимают отпечатки пальцев у тех, кого передадут украинской власти.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что дата обмена еще согласовывается.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен должен состояться 16-17 апреля.
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