Террористы "ДНР" заявили, что привезли пленных на место обмена

16 апреля, 2020, 08:36

Представители российско-террористической организации "ДНР" заявили, что привезли заложников на КПП "Горловка" для проведения обмена

Об этом сообщают медиаресурсы террористов.

Террористы отметили, что процесс обмена должен был начаться в 8:00 и они снимают отпечатки пальцев у тех, кого передадут украинской власти.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что дата обмена еще согласовывается.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен должен состояться 16-17 апреля.

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