"Продолжаются согласования, дата уточняется": ОПГ предупредил о распространении недостоверной информации по обмену пленными
15 апреля, 2020, 13:08
Информация о том, что обмен пленными идет уже сейчас, не соответствует действительности
Об этом заявили в Офисе президента.
"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистики. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении.
Там добавили, что некоторые СМИ предоставляют информацию о том, что обмен начался.
"Это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований", - говорят в Офисе Зеленского.
Там добавили, что процесс осложняется тем, что обмен происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной организации обсервации для людей, которых освободят.
- Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что новый этап освобождения удерживаемых лиц по состоится уже на этой неделе , и все, кто вернутся, пройдут двухнедельную обсервацию.
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