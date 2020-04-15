"Продолжаются согласования, дата уточняется": ОПГ предупредил о распространении недостоверной информации по обмену пленными

15 апреля, 2020, 13:08

Информация о том, что обмен пленными идет уже сейчас, не соответствует действительности

Об этом заявили в Офисе президента.

"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистики. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Там добавили, что некоторые СМИ предоставляют информацию о том, что обмен начался.

"Это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований", - говорят в Офисе Зеленского.

Там добавили, что процесс осложняется тем, что обмен происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной организации обсервации для людей, которых освободят.