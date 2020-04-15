Обмен пленными состоится в четверг-пятницу, - Резников
Об этом министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал " РБК-Украина ".
Он отметил, что обмен пленными должен состояться в ближайшие два дня.
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"Мы надеемся, что обмен состоится до Пасхи, в течение двух следующих дней: четверга-пятницы. Это подтвердила сегодня представитель ОБСЕ в Минском процессе госпожа Хайди Грау. Все стороны подтвердили, что основные вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты ", - пояснил вицепремьер.
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