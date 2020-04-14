Разумков рассказал о законопроекте, который поможет быстро рассматривать большое количество поправок
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из каналов, передает корреспондент РБК-Украина .
"Одно из главных предложений на сегодня - это изменения в регламент. Есть изменения в регламент, которые были задекларированы еще в начале нашей работы фракцией "Слуга народа". Это законопроект 1043, который уже находится в режиме второго чтения. Можем его вынести в зал и рассматривать", - заявил Разумков.
Он отметил, что речь идет о случаях представления такого количества правок, которое может в 5 раз превышать количество статей законопроекта.
"Если подано более 500 поправок... предложение, которое есть в комитете, это возможность ВРУ, в случае слишком большого количества поправок, применить процедуру сбора 150 подписей. После этого вопрос рассматривается на заседании ВР. Если за него голосует 226 голосов, то каждая депутатская фракция или группа сможет подать по 5 поправок и предложений в комитет. Каждый внефракционный депутат так сможет подать по одной правке. Комитету даются двое суток на сведение таблицы. Таким образом, по оценкам коллег, это сможет занять от полутора до трех часов рассмотрения вопроса", - добавил он.
- Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия пояснил, что законопроект о банках не могут рассмотреть из-за того, что комитет не проработал все правки.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-