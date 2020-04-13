Все 16 тыс. правок будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, а на комитете, - Кравчук о законе о банках

13 апреля, 2020, 20:22

В среду, 15 апреля, депутаты соберутся для того, чтобы принять изменения в регламент ВР

Об этом после заседания фракции "Слуга народа" написала в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"На фракции говорили о том, как предотвратить парламентский терроризм, когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Верховной Рады и взять в заложники всех граждан, которым сейчас очень непросто. Вопрос сложный, потому что с одной стороны внесение поправок и предложений - это право каждого народного депутата и это хороший способ сделать законопроект лучше. Но другое дело, когда это делается для того, чтобы сделать хуже не так нам, как всей стране", - написала Кравчук.

По ее словам, в среду, 15 апреля, депутаты соберутся еще раз и примут изменения в регламент. Между тем профильный комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках.

"Изменения, которые будут внесены в Регламент пройдут обсуждения внутри фракции. Сейчас рабочая версия следующая: В случае, когда к законопроекту подается больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не меньше 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре", - пояснила Кравчук.

Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по спецпроцедуре может принять парламент 226 голосами.

Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу.

"Таким образом, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 тысяч, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы", - резюмировала нардеп.