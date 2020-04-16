Промоутер рассказал, кто станет соперником Ломаченко после Лопеса

16 апреля, 2020, 16:16

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал имена боксеров, с которыми украинец может встретиться после боя с американцем Теофимо Лопесом

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам Боба Арума, чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом может встретиться с американцем Джервонтой Дэвисом, или мексиканцем Райаном Гарсией. В то же время, глава Top Rank заметил, что поединок против обладателя "регулярного" титула WBC Девина Хейни из США, команде украинца не интересен.

"Для Ломаченко и Лопеса есть более интересные соперники, чем Девин Хейни. И я назову их. Джервонта Дэвис считается более признанным бойцом, чем Хейни. Еще есть тот мексиканский парень, Райан Гарсия, который бьется у Оскара Де Ла Хойи. Его фанатская база намного больше. Думаю, победитель боя Ломаченко - Лопес захочет драться именно с ними", - убежден Арум.

Василий Ломаченко встретится с обладателем титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 15 апреля Василий Ломаченко заявил, что готов встретиться с Девином Хейни, который угрожал его нокаутировать.

В то же время, Хейни заявил, что бой Ломаченко против Лопеса не будет иметь статус поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb