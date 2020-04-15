В Ломаченко хотят отобрать право на бой за титул абсолютного чемпиона мира

15 апреля, 2020, 11:40

Американский боксер Девин Хейни заявил, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса не будет иметь статус поединка за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам обладателя "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) американец Девина Хейни, бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса из США не будет статуса поединка за звание абсолютного чемпиона мира, поскольку украинец владеет поясом "франчайзингового" чемпиона WBC.

"Теофимо не может завоевать титул "франчайзингового" чемпиона, так что они не будут сражаться за звание абсолютного чемпиона. Франчайзинговый титул - это не пояс. Я считаю, что наше противостояние с Лопесом - это большой поединок, который многие захотят увидеть. Меня не волнует, кто победит - Ломаченко или Теофимо. Я просто хочу, чтобы победитель воевал со мной ", - сказал Хейни.

Ломаченко, кроме титула WBC, обладает званием чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Лопес является чемпионом по версии IBF (Международной боксерской федерации).

WBC предоставила Ломаченко за особые достижения "франчайзинговый" пояс, который освобождает его от необходимости проводить обязательную защиту и дает право самостоятельно выбирать соперников. В то же время, Хейни получил от организации обычный титул.

Напомним, 15 апреля Василий Ломаченко заявил, что готов встретиться с Девином Хейни , который угрожал его нокаутировать.

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