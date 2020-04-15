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Espreso.tvСпортЛомаченко ответил на угрозы американского чемпиона

Ломаченко ответил на угрозы американского чемпиона


фото: Boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что готов встретиться с американцем Девином Хейни, который угрожал его нокаутировать

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василия Ломаченко, он готов встретиться с Девином Хейни.

"Хейни сказал, что нокаутирует меня. Он ни с кем не дрался, а теперь говорит, что собирается меня нокаутировать. Я сказал - нет проблем, давай сделаем это. Тогда он сразу ответил мне, что мы можем это сделать. Я сказал - хорошо, я готов. Мы можем дать бой фанатам, которые его хотят. Вот почему я упоминал ранее, что легкий вес сейчас довольно интересен. Много новых перспективных боксеров ", - сказал Ломаченко.

Стоит отметить, что Девин Хейни обладает титулом "регулярного" чемпиона мира WBC, ему дали после того, как Василий Ломаченко назначили обладателем престижного "франчайзингового" пояса WBC.

В следующем бою украинец должен встретиться с чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом. Дата встречи из-за пандемии коронавируса пока неизвестна.

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