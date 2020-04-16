На Буковине зараженный коронавирусом священник собирается проводить богослужения
16 апреля, 2020, 07:51
В среду, 14 апреля, в Черновицкой области подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
В числе заболевших - четверо священнослужителей, один из которых не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и в дальнейшем проводить богослужения.
Всего в Черновицкой области пока подтверждено 662 случая заражения коронавирусом.
- Напомним, ранее в УПЦ (МП) заявили, что будут праздновать Пасху в храмах .
- Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-