На Буковине зараженный коронавирусом священник собирается проводить богослужения

16 апреля, 2020, 07:51

В среду, 14 апреля, в Черновицкой области подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В числе заболевших - четверо священнослужителей, один из которых не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и в дальнейшем проводить богослужения.

Всего в Черновицкой области пока подтверждено 662 случая заражения коронавирусом.

Напомним, ранее в УПЦ (МП) заявили, что будут праздновать Пасху в храмах .

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы .

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