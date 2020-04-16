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Espreso.tvОбществоНа Буковине зараженный коронавирусом священник собирается проводить богослужения

На Буковине зараженный коронавирусом священник собирается проводить богослужения


фото: politeka.net
В среду, 14 апреля, в Черновицкой области подтвердили 73 новых случая заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

В числе заболевших - четверо священнослужителей, один из которых не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и в дальнейшем проводить богослужения.

Всего в Черновицкой области пока подтверждено 662 случая заражения коронавирусом.

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