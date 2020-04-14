 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНочная служба, причастие, освящение куличей: в УПЦ (МП) заявили, что будут праздновать Пасху в храмах

Ночная служба, причастие, освящение куличей: в УПЦ (МП) заявили, что будут праздновать Пасху в храмах


фото: www.05161.com.ua
Архиерей Вознесенской епархии УПЦ (МП) Алексей (Шпаков) объявил заявил, что на Пасху службы в храмах пройдут в обычном режиме

Об этом говорится в обращении священника на сайте епархии.

"Богослужение в Пасхальные праздничные дни будет осуществляются в соответствии с Уставами нашей Церкви. В частности, Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет происходить! Все желающие могут приступить к Таинствам Покаяния и Евхаристии. Подробное объяснение вы можете получить на своих приходах в настоятелей храмов", - заявил Шпаков.

Также священник призвал верующих категорически воздержаться от просмотра телевизора и пользования интернетом.

  • Напомним, в Вербное воскресенье самый большой храм УПЦ МП в Черновцах не закрывал двери , а в Ровно священники святили вербу без масок.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать