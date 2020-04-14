Ночная служба, причастие, освящение куличей: в УПЦ (МП) заявили, что будут праздновать Пасху в храмах

14 апреля, 2020, 12:30

Архиерей Вознесенской епархии УПЦ (МП) Алексей (Шпаков) объявил заявил, что на Пасху службы в храмах пройдут в обычном режиме

Об этом говорится в обращении священника на сайте епархии.

"Богослужение в Пасхальные праздничные дни будет осуществляются в соответствии с Уставами нашей Церкви. В частности, Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет происходить! Все желающие могут приступить к Таинствам Покаяния и Евхаристии. Подробное объяснение вы можете получить на своих приходах в настоятелей храмов", - заявил Шпаков.

Также священник призвал верующих категорически воздержаться от просмотра телевизора и пользования интернетом.

Напомним, в Вербное воскресенье самый большой храм УПЦ МП в Черновцах не закрывал двери , а в Ровно священники святили вербу без масок.

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