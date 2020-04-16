Еду под домашний арест, - Чорновол опубликовала решение суда
16 апреля, 2020, 19:19
Экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток
Решение Печерского райсуда Киева Чорновол опубликовала на своей странице в Facebook.
"Еду под домашний арест. Застряла в пробке", - отметила Чорновол.
- Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения екснардепу Татьяне Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
- Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила после решения суда, что бояться нечего, а сегодняшняя ситуация с ней на суде показала, что портновская репрессивная вертикаль полностью разрушена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-