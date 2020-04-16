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Espreso.tvОбществоЕду под домашний арест, - Чорновол опубликовала решение суда

Еду под домашний арест, - Чорновол опубликовала решение суда

Экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток

Решение Печерского райсуда Киева Чорновол опубликовала на своей странице в Facebook.

"Еду под домашний арест. Застряла в пробке", - отметила Чорновол.

  • Напомним, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения екснардепу Татьяне Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
  • Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила после решения суда, что бояться нечего, а сегодняшняя ситуация с ней на суде показала, что портновская репрессивная вертикаль полностью разрушена.

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