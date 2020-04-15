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Espreso.tvОбществоВОЗ: три препарата от коронавируса уже проходят клинические испытания

ВОЗ: три препарата от коронавируса уже проходят клинические испытания

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что клинические испытания проходят 3 вакцины от коронавируса

Об этом он написал в Twitter.

"Три вакцины уже начали клинические испытания, более 70 других разрабатываются. Мы работаем с партнерами для ускорения разработки, производства и распространения вакцин", - заявил Гебреесус.

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  • В ВОЗ спрогнозировали, когда ожидать вакцину от коронавируса .

  • COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена вакцина .

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