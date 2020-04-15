ВОЗ: три препарата от коронавируса уже проходят клинические испытания
15 апреля, 2020, 20:32
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что клинические испытания проходят 3 вакцины от коронавируса
Об этом он написал в Twitter.
"Три вакцины уже начали клинические испытания, более 70 других разрабатываются. Мы работаем с партнерами для ускорения разработки, производства и распространения вакцин", - заявил Гебреесус.
"Three vaccines have already started clinical trials, more than 70 others are in development, and we're working with partners to accelerate the development , production and distribution of vaccines" - @DrTedros # COVID19
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