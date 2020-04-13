ВОЗ: вспышки COVID-19 будут проходить до изобретения вакцины

13 апреля, 2020, 08:32

COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена вакцина и не будет массовых прививок

Об этом сказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC-news .

По его словам, до изобретения вакцины коронавирус будет возвращаться небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнами, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который будет преследовать человечество в течение долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он .

Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на вспышки мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение вируса.