 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВОЗ: вспышки COVID-19 будут проходить до изобретения вакцины

ВОЗ: вспышки COVID-19 будут проходить до изобретения вакцины


фото: www.ft.com
COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена вакцина и не будет массовых прививок

Об этом сказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC-news .

По его словам, до изобретения вакцины коронавирус будет возвращаться небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнами, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который будет преследовать человечество в течение долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он .

Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на вспышки мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение вируса.

  • Всемирная организация здравоохранения призвала Беларусь отменить массовые мероприятия и предупредила, что эпидемия коронавируса может развиваться в стране по наихудшему сценарию

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать