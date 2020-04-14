ВОЗ не исключает, что коронавирусом можно заразиться повторно
Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает CNBC .
"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это пока неизвестно ", - сказал он.
По словам ведущего специалиста ВОЗ по COVID-19 Марии ван Керкхове, предварительное исследование в Шанхае показало, что у некоторых пациентов, которые выздоровели после заражения коронавируса, антитела не производились, в то время как в других их уровень был высок.
Она отметила, что это не означает наличия иммунитета к повторному заражению COVID-19 в второй части обследованных.
По ее мнению, необходимо обследовать больше тех, кто оправился от COVID-19, чтобы понять, образуется у переболевших иммунитет и как долго он может защищать человека.
"Нам действительно нужно лучше понять, какова реакция на антитела с точки зрения иммунитета", - сказала Ван Керхове.
По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 1926235, из них 119 724 летальных, 452367 человек выздоровели.
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