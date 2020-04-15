Количество больных коронавирусом в мире превысило два миллиона

15 апреля, 2020, 10:19

Количество случаев коронавируса в мире достигло 2 000 734

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

COVID-19 распространился на территории 210 стран.

От коронавируса, в частности, погибли 126 766 человека, 484 831 выздоровели

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США - 614 246, Испании - 174 060 и Италии - 162488.

В Китае, где в Ухане находился эпицентр вспышки, в настоящее время зафиксировали 46 новых случаев коронавируса (82295 в среднем) и одну новую смерть (3342 в целом), выздоровели 77816 человек.

В Украине по состоянию на утро 15 апреле зафиксировано 3764 случая коронавируса , 108 - летальные.