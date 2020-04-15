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Espreso.tvСпортВ Италии сделали неутешительный прогноз по возврату зрителей на стадионы

В Италии сделали неутешительный прогноз по возврату зрителей на стадионы


фото: Getty Images
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа заявила, что болельщики смогут вернуться на трибуны только после изобретения вакцины против коронавируса

Об этом сообщает Rai Sport .

По ее словам, в нынешнем сезоне возобновление чемпионата Италии по футболу со зрителями на трибунах выглядит маловероятно. Болельщики на трибуны вернутся только тогда, когда будет изобретена вакцина против коронавируса.

"Восстановление сезона это очень сложно, и я не считаю этот вопрос приоритетным. Думаю, что мы можем подождать еще месяц. Зрителей на трибунах мы увидим только тогда, когда наступит полная безопасность, а это произойдет, когда будет разработана вакцина. Не произойдет ничего страшного , если подождать еще месяц, даже до возобновления сезона без зрителей. если клубы будут в состоянии это сделать, их предложения будут оценены", - сказала Зампа.

Сейчас в Италии зафиксировано 162 488 случаев заражения COVID-19. 21067 человек умерли, 37130 выздоровели.

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