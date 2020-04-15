В Италии сделали неутешительный прогноз по возврату зрителей на стадионы

15 апреля, 2020, 13:10

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа заявила, что болельщики смогут вернуться на трибуны только после изобретения вакцины против коронавируса

Об этом сообщает Rai Sport .

По ее словам, в нынешнем сезоне возобновление чемпионата Италии по футболу со зрителями на трибунах выглядит маловероятно. Болельщики на трибуны вернутся только тогда, когда будет изобретена вакцина против коронавируса.

"Восстановление сезона это очень сложно, и я не считаю этот вопрос приоритетным. Думаю, что мы можем подождать еще месяц. Зрителей на трибунах мы увидим только тогда, когда наступит полная безопасность, а это произойдет, когда будет разработана вакцина. Не произойдет ничего страшного , если подождать еще месяц, даже до возобновления сезона без зрителей. если клубы будут в состоянии это сделать, их предложения будут оценены", - сказала Зампа.

Сейчас в Италии зафиксировано 162 488 случаев заражения COVID-19. 21067 человек умерли, 37130 выздоровели.

Напомним, 14 апреля УЕФА и Ассоциация европейских клубов договорились доиграть футбольный сезон без зрителей и с измененным форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

15 апреля стало известно, что УЕФА примет решение по прерванному из-за пандемии коронавируса футбольному сезону 21-22 апреля

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