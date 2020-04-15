 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, когда УЕФА решит судьбу футбольного сезона

Стало известно, когда УЕФА решит судьбу футбольного сезона


фото: Getty Images
УЕФА примет решение о прерванном из-за пандемии коронавируса футбольном сезоне 21-22 апреля

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 21 и 22 апреля состоится видеоконференция с представителями 55 континентальных футбольных ассоциаций и клубов, в ходе которой будет решено, как доигрывать прерванный из-за пандемии сезон.

22 апреля, УЕФА должен принять окончательное решение о национальных чемпионатах и еврокубках. После этого УЕФА разработает календарь с альтернативными датами доигрывания всех турниров.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать