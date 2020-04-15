Стало известно, когда УЕФА решит судьбу футбольного сезона

15 апреля, 2020, 09:21

УЕФА примет решение о прерванном из-за пандемии коронавируса футбольном сезоне 21-22 апреля

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, 21 и 22 апреля состоится видеоконференция с представителями 55 континентальных футбольных ассоциаций и клубов, в ходе которой будет решено, как доигрывать прерванный из-за пандемии сезон.

22 апреля, УЕФА должен принять окончательное решение о национальных чемпионатах и еврокубках. После этого УЕФА разработает календарь с альтернативными датами доигрывания всех турниров.

Напомним, 14 апреля УЕФА и Ассоциация европейских клубов договорились доиграть футбольный сезон без зрителей и с измененным форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine