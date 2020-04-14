Без зрителей и повторных матчей: УЕФА разработал план завершения сезона
Об этом сообщает Cadena SER.
УЕФА и Ассоциации европейских клубов разработали общую позицию по возобновлению сезона в Европе.
Союз европейских футбольных ассоциаций и клубы договорились, что национальные чемпионаты необходимо восстановить как можно быстрее.
Ожидается, что первым продолжится немецкий чемпионат, который перезапустят в мае. Остальные лиги возобновят соревнования летом, в основном - в середине июля. Все матчи будут проводиться пустых трибунах.
Лига чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после окончания национальных чемпионатов. При этом изменится формат плей-офф - четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча и пройдут на нейтральных полях. Еврокубки доигрывают в максимально сжатые сроки - за две недели - в августе.
Новый сезон стартует уже в сентябре, а пауза после предыдущего - составит всего три недели.
- Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.
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