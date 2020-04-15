В Ужгороде COVID-19 обнаружили у двух медиков

15 апреля, 2020, 14:46

В Ужгороде за последние сутки лабораторно подтвердили три новых случая коронавируса, двое из них у медицинских работников

Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

"3 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено в Ужгороде, 2 из них - у медицинских работников семейной амбулатории №7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 15 апреля COVID-19 диагностирован у 27 жителей Ужгорода. Девять человек находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, 17 - на амбулаторном лечении. Один человек выздоровел.

Напомним, по состоянию на 15 апреля первый случай COVID-19 обнаружили в городе Николаеве, в области - 22.

В Хотинской центральной районной больнице Черновицкой области умерла 69-летняя пациентка , у которой ранее обнаружили коронавирус.

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