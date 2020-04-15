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Espreso.tvОбществоВ Николаеве обнаружили первый случай коронавируса

В Николаеве обнаружили первый случай коронавируса


фото: reuters
По состоянию на 15 апреля первый случай COVID-19 обнаружили в городе Николаеве, в области - 22

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19, при этом зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе, где заболели 18 человек.

Также выявлено 4 положительных результата у больных с диагнозом "пневмония": два - в Вознесенске, по 1 случаю - в Южноукраинске и Николаеве. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано / выявлено 166 человек с подозрением на заболевание COVID-19. Госпитализированы за весь период 91 пациента, 75 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

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