В Николаеве обнаружили первый случай коронавируса
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
В Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19, при этом зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе, где заболели 18 человек.
Также выявлено 4 положительных результата у больных с диагнозом "пневмония": два - в Вознесенске, по 1 случаю - в Южноукраинске и Николаеве. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.
Всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано / выявлено 166 человек с подозрением на заболевание COVID-19. Госпитализированы за весь период 91 пациента, 75 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-