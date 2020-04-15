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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области от COVID-19 умерла 69-летняя женщина

В Черновицкой области от COVID-19 умерла 69-летняя женщина


фото: reuters
В Хотинской центральной районной больнице Черновицкой области умерла 69-летняя пациентка, у которой ранее обнаружили коронавирус

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Черновицкой ОГА.

"В Хотинской центральной районной больнице умерла пациентка, больная COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина 1951 года попала в медицинское учреждение в конце марта из-за инсульта. Уже в больнице у нее диагностировали коронавирус.

  • Напомним, по состоянию на 15 апреля первый случай COVID-19 обнаружили в городе Николаеве, в области - 22.

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