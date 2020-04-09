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Espreso.tvОбществоВыборы в США: Байден опережает Трампа - опрос CNN

Выборы в США: Байден опережает Трампа - опрос CNN


фото: 24 канал
Экс-вице-президент США Джо Байден опережает нынешнего президента Дональда Трампа в избирательной гонке

Об этом свидетельствует опрос CNN, передает Интерфакс-Украина .

Согласно опросу, если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 53% американцев, принявших участие, поддержали бы Байдена.

За Трампа свои голоса готовы отдать 42% опрошенных. Еще 2% заявили, что не проголосовали бы за кого-то из них. Еще 3% воздержались от ответа.

Между тем, телеканал отмечает, что этот опрос показывает реальную поддержку у вероятных кандидатов.

Согласно результатам опроса, американские избиратели уверены, что Байден лучше Трампа справится с такими вопросами, как здравоохранение и помощь среднему классу.

Исследование проводилось 3-6 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. граждан США.

  • Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выбыл из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

 

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