Выборы в США: Байден опережает Трампа - опрос CNN
Об этом свидетельствует опрос CNN, передает Интерфакс-Украина .
Согласно опросу, если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 53% американцев, принявших участие, поддержали бы Байдена.
За Трампа свои голоса готовы отдать 42% опрошенных. Еще 2% заявили, что не проголосовали бы за кого-то из них. Еще 3% воздержались от ответа.
Между тем, телеканал отмечает, что этот опрос показывает реальную поддержку у вероятных кандидатов.
Согласно результатам опроса, американские избиратели уверены, что Байден лучше Трампа справится с такими вопросами, как здравоохранение и помощь среднему классу.
Исследование проводилось 3-6 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. граждан США.
- Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выбыл из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
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