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Espreso.tvОбществоКоронавирус во Франции: более 700 погибших за сутки

Коронавирус во Франции: более 700 погибших за сутки


фото: reuters
Во Франции количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, приблизилось к 16 тысячам, за минувшие сутки умерли еще 762 человека

Об этом заявил начальник Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, пишет Le Monde.

За последние 24 часа в больницах умер 541 пациент с COVID-19, в домах престарелых - 221 человек.

В целом во Франции зафиксировали 103 573 подтвержденных случая коронавируса, что на 5497 больше по сравнению с вчерашним днем.

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С начала эпидемии от коронавируса умерли 15 729 человек, в том числе 10 129 летальных случаев в больницах и 5600 - в домах престарелых. Почти 29 тысяч человек уже вылечились от коронавируса.

"В последние несколько дней мы наблюдаем плато, замедление числа новых случаев госпитализации и даже небольшое уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии", - сказал Саломон.

Во всем мире коронавирусом заразились почти 2 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 120 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 460 тысяч человек.

США лидируют по количеству случаев заражения и смертей - более 580 тысяч американцев заболели COVID-19, из них умерли более 23 тысяч человек.

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