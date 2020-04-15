В США новый рекорд смертности за сутки от коронавируса

15 апреля, 2020, 10:34

За минувшие сутки в США зафиксировано рекордное количество летальных случаев среди зараженных коронавирусом: умерло 2228 пациентов

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США инфицировано свыше 609 тысяч человек, более 26 тысяч умерли.

США является лидером по количеству зараженных коронавирусом и его жертв.

В целом количество больных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек.