В Киеве 612 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки - один человек умер, - Кличко

15 апреля, 2020, 12:16

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя города

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

Заболели: 26 женщин (26 - 65 лет), 29 мужчин (20 - 67 лет) и 6 детей.

В больницы госпитализированы 28 больных.

За прошедшие сутки: один случай зарегистрирован в Киево-Печерской лавре, и еще три - в Ионинском монастыре.