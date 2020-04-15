В Киеве 612 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки - один человек умер, - Кличко
15 апреля, 2020, 12:16
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя города
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
Заболели: 26 женщин (26 - 65 лет), 29 мужчин (20 - 67 лет) и 6 детей.
В больницы госпитализированы 28 больных.
За прошедшие сутки: один случай зарегистрирован в Киево-Печерской лавре, и еще три - в Ионинском монастыре.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-