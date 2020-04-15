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Espreso.tvОбществоВ Киеве 612 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки - один человек умер, - Кличко

В Киеве 612 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки - один человек умер, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя города

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

Заболели: 26 женщин (26 - 65 лет), 29 мужчин (20 - 67 лет) и 6 детей.

В больницы госпитализированы 28 больных.

За прошедшие сутки: один случай зарегистрирован в Киево-Печерской лавре, и еще три - в Ионинском монастыре.

 

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