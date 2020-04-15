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Espreso.tvОбществоГенсек ООН ответил Трампу: сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ

Генсек ООН ответил Трампу: сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ


фото: reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, что сейчас "не время" для такого шага

Об этом сообщает The Hill .

В заявлении Гутерреш отметил, что "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом".

ВОЗ является специализированным учреждением ООН.

"Сейчас настало время единства, а для международного сообщества - время действовать совместно в духе солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия", - добавил генсек ООН.

Накануне Трамп заявил , что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею неполадки", - подчеркнул американский лидер.

По состоянию на 15 апреля количество случаев коронавируса в мире достигла 2000 065. Из них - 484 597 человек выздоровели, погибли 126 754 человека (155 за сегодня).

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