Генсек ООН ответил Трампу: сейчас не время сокращать финансирование ВОЗ
Об этом сообщает The Hill .
В заявлении Гутерреш отметил, что "не время сокращать ресурсы для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом".
ВОЗ является специализированным учреждением ООН.
"Сейчас настало время единства, а для международного сообщества - время действовать совместно в духе солидарности, чтобы остановить этот вирус и его разрушительные последствия", - добавил генсек ООН.
Накануне Трамп заявил , что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения.
"Реальность такова, что ВОЗ не смогла вовремя получить прозрачную информацию, обработать и поделиться ею неполадки", - подчеркнул американский лидер.
По состоянию на 15 апреля количество случаев коронавируса в мире достигла 2000 065. Из них - 484 597 человек выздоровели, погибли 126 754 человека (155 за сегодня).
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