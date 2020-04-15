Трамп назвал ВОЗ ответственной за пандемию COVID-19 и заявил, что США прекращают финансировать организацию

15 апреля, 2020, 09:30

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации прекратить выплату взносов во Всемирную организацию здравоохранения

Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме, передает "Радио Свобода" .

Президент США заявил, что ВОЗ "потерпела неудачу в своем основном долге и должна понести ответственность".

По словам Трампа, США прекращают финансирование организации на период анализа ее работы, который продлится от 60 до 90 дней.

По мнению Трампа, распространение коронавируса можно было прекратить еще на стадии возникновения, если бы ВОЗ лучше расследовала данные из Китая, где возникла вспышка заболевания. Президент США считает, что организация "дезинформировала" Китай по поводу коронавируса.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш ответил, что пока не время сокращать ресурсы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, борющейся с коронавирусом.

"Сейчас - время для единства и солидарной работы международного сообщества для того, чтобы остановить вирус и его разрушительные последствия", - сказал Гутерриш.

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