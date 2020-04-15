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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" может перейти в "Милан"

Футболист "Динамо" может перейти в "Милан"


фото: Getty Images
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов вошел в сферу интересов "Милана"

Об этом сообщает milannews24.com

В приоритете "Милана" продление контракта с Матео Мусаккио, однако пока стороны не достигли прогресса, поэтому боссы итальянского топ-клуба ищут относительно недорогую и качественную кандидатуру на позицию центрбека.

По информации источника, между "Миланом" и "Динамо" уже состоялись первые контакты, и киевляне выразили готовность к переговорам. Стороны не затрагивали вопрос цены, но она не должна превысить 15 млн евро.

В текущем сезоне Денис провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча, прошлым летом центрбэк стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.

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