Футболист "Динамо" может перейти в "Милан"

15 апреля, 2020, 17:16

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов вошел в сферу интересов "Милана"

Об этом сообщает milannews24.com

В приоритете "Милана" продление контракта с Матео Мусаккио, однако пока стороны не достигли прогресса, поэтому боссы итальянского топ-клуба ищут относительно недорогую и качественную кандидатуру на позицию центрбека.

По информации источника, между "Миланом" и "Динамо" уже состоялись первые контакты, и киевляне выразили готовность к переговорам. Стороны не затрагивали вопрос цены, но она не должна превысить 15 млн евро.

В текущем сезоне Денис провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча, прошлым летом центрбэк стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.