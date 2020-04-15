Футболист "Динамо" может перейти в "Милан"
15 апреля, 2020, 17:16
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов вошел в сферу интересов "Милана"
Об этом сообщает milannews24.com
В приоритете "Милана" продление контракта с Матео Мусаккио, однако пока стороны не достигли прогресса, поэтому боссы итальянского топ-клуба ищут относительно недорогую и качественную кандидатуру на позицию центрбека.
По информации источника, между "Миланом" и "Динамо" уже состоялись первые контакты, и киевляне выразили готовность к переговорам. Стороны не затрагивали вопрос цены, но она не должна превысить 15 млн евро.
В текущем сезоне Денис провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча, прошлым летом центрбэк стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.
- 14 апреля Денис Попов признался, что ему приятный интерес итальянского "Наполи".
- 10 апреля стало известно, что защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи" .
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