Двое футболистов сборной Украины могут перейти в итальянский топ-клуб

10 апреля, 2020, 19:49

Защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи"

Об этом сообщает Аrea Napoli.

20-летний Миколенко есть в списках скаутов неаполитанского клуба, которые работают в европейской зоне. По информации источника, руководство "Динамо" просит за своего левого защитника 15 млн евро.

"Наполи" также следит за центральным защитником "Динамо" Денисом Поповым, который привлек внимание своей уверенной игрой, выступая за сборную Украины (U-20) на ЧМ-2019 года. "Наполи" продолжает собирать информацию о 21-летнем игроке.

В текущем сезоне Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Виталия Миколенко 30 матчей, 3 гола и 7 результативных передач.