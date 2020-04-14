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Espreso.tvСпортМне приятно: футболист "Динамо" отреагировал на интерес итальянского топ-клуба

Мне приятно: футболист "Динамо" отреагировал на интерес итальянского топ-клуба


фото: Getty Images
Защитник "Динамо" Денис Попов признался, что ему приятен интерес итальянского "Наполи"

Об этом сообщает fraza.uа.

По словам Попова, пока представители "Наполи" не предоставили конкретных предложений "Динамо".

"Мною интересуется "Наполи"? Да, эту новость видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал", - сказал футболист.

В текущем сезоне центрбэк провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Виталия Миколенко 30 матчей, 3 гола и 7 результативных передач. Прошлым летом Денис Попов стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.

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