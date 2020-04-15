ФСБ утверждает, что задержала в Крыму "украинских шпионов"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр связей с общественностью ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым прекращена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и привлечение российских граждан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разоблачили двух людей, которые якобы были завербованы "полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне".
В частности, задержали военнослужащего Вооруженных сил России (женщину подозревают в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну) и гражданина Украины (подозревается в шпионаже по заданию украинской спецслужбы).
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Сообщается, что женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у нее есть несовершеннолетние дети, а гражданина Украины поместили под стражу.
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