Минирование, поджоги и работа на ФСБ в 4 областях: СБУ задержала банду террористов

15 апреля, 2020, 12:13

У задержанных изъято 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов и гранаты

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по прозвищу "Ариец". Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

В СБУ заявили, что они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

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По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минированию и поджогам жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

"Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Также выявлено почти 200 тысяч гривень, более 20 тысяч американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем ", - рассказали в СБУ.

Также в СБУ отметили, что ведется проверка возможной причастности банды к заказным убийствам.

ФОТО - СБУ:

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