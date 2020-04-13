Испания ослабляет карантин: запускаются промышленные предприятия и строительство
Как сообщает El Pais , в Испании позволили возобновить работу предприятия "некритических" сфер, таких как промышленность и строительство.
В то же время школы, бары, рестораны, спортивные и культурные учреждения пока остаются закрытыми.
Для предприятий, которые восстанавливают работу, обнародован "протокол безопасности". В частности, маски обязательны для работников, находящихся на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуют дезинфицировать очки и мобильные телефоны.
Кроме того, полиция раздаст 10 млн масок людям, которые добираются на работу на общественном транспорте.
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Власти Каталонии уже раскритиковали решение Мадрида, назвав его "безрассудным".
В свою очередь официальный Мадрид отмечает, что длительная гибернация экономики может привести к куда более серьезным последствиям и сделает незащищенными уязвимые слои населения.
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