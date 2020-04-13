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Espreso.tvОбществоИспания ослабляет карантин: запускаются промышленные предприятия и строительство

Испания ослабляет карантин: запускаются промышленные предприятия и строительство


фото: reuters
С 13 апреля в Испании снимают часть карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Как сообщает El Pais , в Испании позволили возобновить работу предприятия "некритических" сфер, таких как промышленность и строительство.

В то же время школы, бары, рестораны, спортивные и культурные учреждения пока остаются закрытыми.

Для предприятий, которые восстанавливают работу, обнародован "протокол безопасности". В частности, маски обязательны для работников, находящихся на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуют дезинфицировать очки и мобильные телефоны.

Кроме того, полиция раздаст 10 млн масок людям, которые добираются на работу на общественном транспорте.

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Власти Каталонии уже раскритиковали решение Мадрида, назвав его "безрассудным".

В свою очередь официальный Мадрид отмечает, что длительная гибернация экономики может привести к куда более серьезным последствиям и сделает незащищенными уязвимые слои населения.

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