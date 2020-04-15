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Espreso.tvСпортЧемпион мира готов отказать "Барселоне" ради "Динамо"

Чемпион мира готов отказать "Барселоне" ради "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Денис Попов заявил, что выбрал бы место в основе киевлян, а не скамейку запасных в "Барселоне"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Попов считает, что сначала ему нужно чего-то добиться в Украине.

"Конечно, в основном составе" Динамо ". Даже" Барселона "сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки. С ними конкурировать было бы трудно, во-первых, а во-вторых, хочется для начала чего-то добиться с "Динамо" Терпение и труд все перетрут ", - сказал украинец.

В текущем сезоне Денис провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча, прошлым летом центрбэк стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.

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