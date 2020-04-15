Чемпион мира готов отказать "Барселоне" ради "Динамо"
15 апреля, 2020, 14:16
Защитник "Динамо" Денис Попов заявил, что выбрал бы место в основе киевлян, а не скамейку запасных в "Барселоне"
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Попов считает, что сначала ему нужно чего-то добиться в Украине.
"Конечно, в основном составе" Динамо ". Даже" Барселона "сейчас предложила перейти в их клуб, я бы, наверное, не согласился, потому что там играют топ-игроки. С ними конкурировать было бы трудно, во-первых, а во-вторых, хочется для начала чего-то добиться с "Динамо" Терпение и труд все перетрут ", - сказал украинец.
В текущем сезоне Денис провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча, прошлым летом центрбэк стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.
- 14 апреля Денис Попов признался, что ему приятный интерес итальянского "Наполи".
- 10 апреля стало известно, что защитники киевского "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов итальянского "Наполи" .
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-