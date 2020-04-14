Польша начнет постепенно выходить из карантина 19 апреля
Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире RMF24 .
По его словам, с 19 апреля планируют смягчения ограничений на посещение магазинов. В частности, планируется изменить алгоритм запрета на посещение магазинов.
"Сегодня в них может войти только в три раза больше людей, чем в магазине касс. Правительство хочет ослабить этот лимит и сделать лимит покупателя не зависящим от количества кассовых аппаратов, а от площади магазина", - сообщил Шумовский.
Также планируется открытие салонов красоты и парикмахерских с некоторыми ограничениями.
"Изменения должны соответствовать принципу: если где-то вы сможете обеспечить расстояние между покупателями 2 метра, то будет открыта торговая точка", - отметил министр.
Напомним, с 16 апреля в Польше вводится обязательный "масочный режим" в общественных местах.
Также сообщалось, что Польша ждет пика заболеваемости коронавируса в мае-июне. При этом премьер Матеуш Моравецкий отметил, что страна находится в начале борьбы с коронавируса.
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