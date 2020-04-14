Польша начнет постепенно выходить из карантина 19 апреля

14 апреля, 2020, 13:59

Правительство Польши с 19 апреля начнет медленно "размораживать" экономику страны, которая была остановлена в связи с введением ограничений по пандемии коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире RMF24 .

По его словам, с 19 апреля планируют смягчения ограничений на посещение магазинов. В частности, планируется изменить алгоритм запрета на посещение магазинов.

"Сегодня в них может войти только в три раза больше людей, чем в магазине касс. Правительство хочет ослабить этот лимит и сделать лимит покупателя не зависящим от количества кассовых аппаратов, а от площади магазина", - сообщил Шумовский.

Также планируется открытие салонов красоты и парикмахерских с некоторыми ограничениями.

"Изменения должны соответствовать принципу: если где-то вы сможете обеспечить расстояние между покупателями 2 метра, то будет открыта торговая точка", - отметил министр.

Напомним, с 16 апреля в Польше вводится обязательный "масочный режим" в общественных местах.

Также сообщалось, что Польша ждет пика заболеваемости коронавируса в мае-июне. При этом премьер Матеуш Моравецкий отметил, что страна находится в начале борьбы с коронавируса.