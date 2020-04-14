Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал правительству уволить председателя правления Марчека

14 апреля, 2020, 12:25

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, наблюдательный совет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчек от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Сообщается, что наблюдательный совет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и способности компании.