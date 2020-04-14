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Espreso.tvОбществоНаблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал правительству уволить председателя правления Марчека

Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал правительству уволить председателя правления Марчека


фото: zaxid.net
Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, наблюдательный совет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчек от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Сообщается, что наблюдательный совет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и способности компании.

  • По словам Криклия, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста за неоправданное доверие.
  • Руководитель Укрзализныци Желько Марчек считает, что министр инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали о состоянии дел в компании.
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