Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал правительству уволить председателя правления Марчека
14 апреля, 2020, 12:25
Наблюдательный совет Укрзализныци рекомендует Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.
Кроме того, наблюдательный совет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчек от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.
Сообщается, что наблюдательный совет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и способности компании.
- По словам Криклия, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста за неоправданное доверие.
- Руководитель Укрзализныци Желько Марчек считает, что министр инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали о состоянии дел в компании.
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