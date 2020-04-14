Криклия дезинформировали о состоянии дел в Укрзализныце, - глава правления
14 апреля, 2020, 11:49
Руководитель Укрзализныци Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали о состоянии дел в компании
Об этом он заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина .
"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для Радио Свобода и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек.
В частности, он подчеркнул, что ситуация с необходимостью продажи непрофильных активов УЗ уже решена компанией и ожидает дальнейших шагов со стороны министерства.
Также он заявил, что в компании разработана программа действий для реструктуризации кредитной задолженности.
"Уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономленные средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - заявил Марчек
- По словам Криклия, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста из-за неоправданного доверия.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-