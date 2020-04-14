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Espreso.tvОбществоКриклия дезинформировали о состоянии дел в Укрзализныце, - глава правления

Криклия дезинформировали о состоянии дел в Укрзализныце, - глава правления


фото: УЗ
Руководитель Укрзализныци Желько Марчек считает, что министра инфраструктуры Владислава Криклия дезинформировали о состоянии дел в компании

Об этом он заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина .

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для Радио Свобода и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек.

В частности, он подчеркнул, что ситуация с необходимостью продажи непрофильных активов УЗ уже решена компанией и ожидает дальнейших шагов со стороны министерства.

Также он заявил, что в компании разработана программа действий для реструктуризации кредитной задолженности.

"Уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономленные средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - заявил Марчек

  • По словам Криклия, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста из-за неоправданного доверия.
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