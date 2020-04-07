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Espreso.tvОбществоИ.о. главы правления УЗ Марчек уволят с должности за неоправданное доверие, - Криклий

И.о. главы правления УЗ Марчек уволят с должности за неоправданное доверие, - Криклий

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста за неоправданное доверие

Об этом во время онлайн-пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, Марчек не оправдал доверие ведомства.

"В "Укрзализныце" есть и. о. Главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - заявил Криклий.

Криклий также добавил, что из-за введеного карантина из-за коронавируса конкурс на должность руководителя УЗ будет приостановлен, так как не все сейчас могут пройти собеседование.

Криклий также сообщил, что после завершения карантина будет объявлен новый конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность главы АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Уже дважды возникали сомнения к кандидатам относительно их порядочности и принадлежности к тем или иным группам", - заявил он.

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