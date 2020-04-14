Лунин может перейти в бывшую команду Коноплянки
Об этом сообщает Sportanalytic.com.
"Шальке" готов взять Лунина в аренду на сезон, но без обязательного предоставления игрового времени. Основной голкипер немецкого клуба Александр Нюбель летом переходит в "Баварию".
Руководство "Шальке" имеют хорошо налаженное сотрудничество с "Реалом", поэтому переговоры об аренде имеют большие шансы на успех. Немцы хотели бы включить в арендную сделку право выкупа Лунина за 10 млн евро, но мадридцы на это не соглашаются.
В период с 2016-го по 2019-й год за "Шальке" выступал украинский вингер Евгений Коноплянка. Футболист "Шахтера" провел за немецкий клуб 78 матчей, забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач.
21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.
- Напомним, 16 марта Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет паники из-за пандемии коронавируса.
- 13 апреля сообщалось, что в следующем сезоне Лунин будет дублером бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
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