В "Реале" окончательно определились с будущим Лунина

13 апреля, 2020, 11:58

В следующем сезоне украинский вратарь Андрей Лунин будет дублером бельгийского вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа

Об этом сообщает AS.

"Реал" больше не рассчитывает на француза Альфонса Ареоля, контракт которого принадлежит французскому ПСЖ, а в Испании он выступает на правах аренды. Руководство "Реала" считает, что клубу будет выгоднее иметь в качестве дублера Куртуа - Лунина.

В текущем сезоне 28-летний Ареоля провел за "Реал" 12 матчей, в которых пропустил 12 голов. 5 матчей француз провел в ноль.

21-летний Андрей Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", но первую половину сезона провел в аренде в "Вальядолиде". Там он не получал игровой практики, из-за чего был отправлен в аренду в "Овьедо". За этот клуб украинец уже сыграл 9 матчей и пропустил 10 голов.